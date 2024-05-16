ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) за прошедшие сутки уничтожили склад хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Кроме того, поражен пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах", – добавили в оборонном ведомстве.

По их данным, средства ПВО ВС РФ сбили 3 украинских самолета МиГ-29, уничтожили 25 беспилотников, 7 ракет ATACMS и "Точка-У", 5 снарядов HIMARS и "Ольха", а также 5 авиабомб Hammer и 4 ракеты HARM.

Ранее, 16 мая, глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские войска уже подошли к селу Липцы на севере региона. По его словам, самой главной целью для ВС РФ в настоящее время является полное освобождение Волчанска. До этого, 14-го числа, Ганчев указывал, что российские солдаты взяли под контроль западную и северную части города.

