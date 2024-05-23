Состав с танками ВСУ и железнодорожные узлы поражены под Харьковом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Железнодорожный состав с танками Вооруженных сил Украины, железнодорожные узлы и тренировочная база операторов БПЛА поражены на станции Люботин в Харькове, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Российские силы нанесли удары по железнодорожным узлам, по которым перемещались подкрепления, нацеленные на усиление харьковской группировки, станции Люботин и Харьков-сортировочный, говорится в сообщении.

Кроме того, в населенном пункте Коротич удар нанесли в районе спортивного аэродрома, который служил тренировочной базой для операторов БПЛА, сказано в материале.

Ранее стало известно, что подразделения "Южной" группировки ВС России освободили село Клещеевка в ДНР. В министерстве уточнили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 116-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР.

