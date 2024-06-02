Кирби заявил, что Байден понимает последствия ударов ВСУ по РФ оружием США

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден осознает все последствия от разрешения ВСУ бить американским оружием по территории Российской Федерации. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, его слова передает телеканал ABC News.

Кирби утверждает, что Байден взглянул на обсуждение межведомственной команды, убедился, что понял все последствия данного запроса и одобрил его. Украина запросила ограниченное разрешение на использование американских вооружений против неизбежных угроз через границу. Речь идет о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах, отметил Кирби.

По данным СМИ, Вашингтон санкционировал использование ракетных систем GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийских систем в Харьковской области.

31 мая Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на российской территории и угрожающими Харькову. Политика США относительно запрета на применение ракет ATACMS не изменилась, указал представитель Госдепа Америки.