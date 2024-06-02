Кирби: Байден не хочет брать на себя ответственность за начало третьей мировой войны

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Американский лидер Джо Байден не желает брать ответственность за начало третьей мировой войны. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента Джон Кирби. Его слова приводит ABC News.

Так политик прокомментировал возможное столкновение США и РФ.

"Мы обеспокоены эскалацией с самого начала этой войны, и беспокойство по-прежнему сохраняется. Президент говорит, что не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны", – подчеркнул он.

При этом представитель Белого дома сделал акцент на том, что у Вашингтона нет цели развивать конфликт с Москвой.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что США проиграют третью мировую войну до ее начала, если у власти продолжит находиться нынешний президент Байден.

Он указал на то, что действующий глава государства не в курсе текущей ситуации в стране. Кроме того, по его словам, Байден окружен "очень плохими фашистами", а именно администрацией, которая направляет Вашингтон к разрушению по короткому пути.