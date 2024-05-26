Медведев: Польша должна понимать, чем грозит удар США по российским целям

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что США якобы пригрозили России уничтожением ее сил в зоне спецоперации в случае использования ядерного оружия.

Так, он заявил, что подобных заявлений никто не делал, так как США с опасением относятся к такого рода высказываниям. Кроме того, Медведев подчеркнул, что нанесенный США удар по объектам РФ будет ознаменован началом мировой войны. По словам зампреда Совбеза, любой министр иностранных дел должен это понимать.

"В-третьих, учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла", – заключил Медведев в соцсети X.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала главу МИД Польши Радослава Сикорского поделиться имеющейся у него информацией о роли США в подрывах газопроводов "Северный поток" вместо того, чтобы комментировать конфликт на Украине.

Таким образом дипломат отреагировала на слова Сикорского в интервью зарубежным СМИ о том, что Вашингтон якобы пригрозил ударом по позициям российских войск в зоне СВО в случае применения Москвой ядерного оружия на Украине.

