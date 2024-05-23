Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время учебного полета

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Польский истребитель МиГ-29 во время учебного полета потерял топливный бак, который упал неподалеку от жилых строений, пишет главное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

Отмечается, что бак был пустой и в результате его падения на землю никто не пострадал.

Согласно открытым источникам, МиГ-29, о котором идет речь, приписан к 22-й базе тактической авиации в Мальборке, где базируются еще несколько самолетов этого типа.

В 2023 году в военно-воздушных силах Польши насчитывалось 22 истребителя МиГ-29. В прошлом году немецкое правительство разрешило Варшаве реэкспорт Киеву пяти таких истребителей, которые стояли на вооружении ГДР и были проданы Польше в 2002 году после воссоединения Германии.

Ранее сообщалось, что Польша рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны (ПВО), находящихся около границы, против российских ракет.

Киев обратился к Варшаве с просьбой о такой инициативе. Переговоры по данному вопросу в Польше начались после того, как в марте ракета ВС РФ якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд. В данный момент в рамках дискуссий обсуждается, как польские ПВО смогут сбивать российские ракеты над Украиной и каковы будут юридические последствия такого шага.

