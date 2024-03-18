Путин заявил, что в случае конфликта РФ и НАТО мир будет в шаге от третьей мировой войны

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В случае столкновения России и Североатлантического альянса мир будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Об этом заявил Владимир Путин.

"Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован", – сказал действующий президент РФ в своем предвыборном штабе.

Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Великобритании необходимо ввести воинскую повинность в целях сдерживания России. Министр добавил, что британские власти будут вынуждены увеличить военные расходы вплоть до 3% ВВП страны.

До этого глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные страны, включая Соединенные Штаты, не должны выступать категорически против идеи отправки войск на Украину, если конфликт усугубится.

Новости мира: Франция хочет создать альянс стран для отправки войск на Украину