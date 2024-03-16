Глава МИД Финляндии заявила, что Запад не должен исключать отправку войск на Украину

Фото: ТАСС/EPA/Rafal Guz

Страны Запада, включая Соединенные Штаты, не должны выступать категорически против идеи отправки войск на Украину, если конфликт усугубится. Такое заявление сделала глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Politico.

"Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация", – сказала она.

Валтонен отметила, что на данный момент позиция Финляндии однозначна и заключается в том, что страна не отправляет никаких войск на Украину и не собирается это обсуждать.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участникам парижской конференции не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако он не стал исключать подобной возможности в будущем.

В ответ на то пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Макрон своими действиями все больше втягивает Париж в боевые действия на Украине, что не соответствует интересам французов.

Новости мира: Франция намерена создать альянс из стран для отправки военных на Украину