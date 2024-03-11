Во Франции призвали говорить с РФ на языке баланса сил

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Государствам Евросоюза необходимо говорить с Москвой на языке баланса сил. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне.

По его словам, Париж наивен, считая, что должен устанавливать собственные правила. Однако Россия нарушает международное право и хочет навязать свое видение внешней политики Европе, указал глава ведомства.

На фоне этого министр призвал Францию начать говорить с РФ на языке баланса сил. Он добавил, что Париж никогда не относился к Москве двусмысленно. Страна пытается добиться огромной поддержки Киева и показать России единство Евросоюза, отметил Сежурне.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, который состоится в ближайшее время. Он также сообщил, что провел с Макроном телефонный разговор, в ходе которого они обсудили текущую боевую обстановку и недавнюю конференцию в поддержку Украины, прошедшую в Париже.

В конце февраля Макрон заявил, что участникам парижской конференции не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако он не стал исключать подобной возможности в будущем.



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