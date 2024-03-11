Зеленский анонсировал скорый визит Макрона в Киев

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Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, который состоится в ближайшее время. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в соцсети X.

Президент Украины также сообщил, что провел с Макроном телефонный разговор, в ходе которого они обсудили текущую боевую обстановку и недавнюю конференцию в поддержку Украины, прошедшую в Париже.

В конце февраля Макрон заявил, что участникам парижской конференции не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако он не стал исключать подобной возможности в будущем.

В ответ на то пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Макрон своими действиями все больше втягивает Париж в боевые действия на Украине, что не соответствует интересам французов.

По информации СМИ, лидеры всех французских партий отказались поддержать президента страны по данной ситуации. Они также обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт.

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