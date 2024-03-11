Столтенберг посоветовал Макрону консультироваться с НАТО по важным вопросам

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НАТО не собирается направлять войска на Украину, а президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно консультироваться по таким вопросам с членами Альянса. Об этом генсек организации Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству Reuters.

Он также подчеркнул, что НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта. По словам генсека, даже если отдельные страны НАТО решатся на подобный маневр, это повлияет на весь Альянс.

"Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас", – подчеркнул он.

Помимо этого, Столтенберг выразил несогласие с высказыванием папы Римского о "белом флаге" для Киева. Он уверен, что для достижения мирного решения путем переговоров нужно все равно оказывать военную помощь Украине.

Ранее Макрон сказал, что нельзя исключить вариант с отправкой западных военных на Украину. Также он отмечал, что западные страны хотят изучить возможность привлечения третьих стран для поставок боеприпасов Украине.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заметил, что слова французского президента о возможной отправке военных на Украину увеличили количество противников войны.

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