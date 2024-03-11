Французский политик оценил заявление Макрона об отправке военных на Украину

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Слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину увеличили количество противников войны. Об этом РИА новости заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.

Он считает, что французы поняли, что Киев не сможет победить в конфликте. Опрос Ifop для издания Figaro показал, что лишь 9% французов верят в то, что Украина сможет одержать победу.

Филиппо отметил, что люди категорически против отправки военнослужащих на Украину. И те, кто раньше держался нейтралитета, сейчас не хотят отправлять своих родных в зону СВО, подчеркнул политик. Так что Макрон своим заявлением подтолкнул многих в лагерь тех, кто выступает за прекращение боевых действий и начало переговоров, добавил он.

Ранее президент Франции сказал, что нельзя исключить вариант с отправкой западных военных на Украину. Однако лидеры всех французских партий отказались поддержать Макрона в этом вопросе, обвинив его в том, что он втягивает Париж в конфликт.

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