Трамп считает, что США при Байдене проиграют третью мировую войну до ее начала

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США проиграют третью мировую войну до ее начала, если у власти будет продолжит находиться нынешний президент страны Джо Байден. Об этос сообщил экс-глава США Дональд Трамп на Конференции консервативного политического действия, передает РИА Новости.

"Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать", – уточнил он.

При этом он предупредил, что такой итог станет ценой грядущих выборов президента США. По его словам, если Байден победит на них в этом году, то впереди граждан ждет худшее будущее.

Трамп указал на то, что нынешний глава государства не в курсе текущей ситуации в стране. Кроме того, как он утверждает, Байден окружен "очень плохими фашистами", а именно администрацией, которая направляет США к разрушению по короткому пути.

Ранее Трамп заявил, что смерть Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) заставила его еще больше размышлять над проблемами, актуальными для Штатов. По мнению политика, США – нация-банкрот, направляющаяся к своей погибели. При этом Трамп не уточнил, каким образом смерть Навального связана с проблемами в США.



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