Трамп прокомментировал смерть Навального призывом посмотреть на проблемы США

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смерть Алексея Навального заставила его еще больше размышлять над проблемами, актуальными для Штатов. Об этом сообщает Reuters.

"Это медленное, последовательное развитие событий, когда радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас к разрушению. Открытые границы, манипуляции на выборах и несправедливые судебные решения разрушают Америку", – заявил он.

По мнению политика, США – нация-банкрот, направляющаяся к своей погибели. При этом Трамп не уточнил, каким образом смерть Навального связана с проблемами в США.

16 февраля Навальный скончался в исправительной колонии № 3. По данным УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, политик почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Врачи пытались реанимировать его полчаса.

Президент США Джо Байден пообещал принять целый ряд вариантов действий из-за гибели политика.



Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО