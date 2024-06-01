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01 июня, 07:58

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Politico: Киев разочарован, что запрет на удары оружием США снят лишь частично

Киев разочарован, что запрет на удары оружием США снят лишь частично

Фото: 123RF/ruslanlytvyn

Власти Украины оказались разочарованы лишь частичным снятием запрета США на применение поставляемого Киеву оружия для нанесения ударов вглубь России. Об этом пишет газета Politico.

"Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия", – указано в сообщении.

Согласно данным источников газеты, президент Украины Владимир Зеленский собирается провести 1 июня на полях саммита "Диалог Шангри-Ла" переговоры с шефом Пентагона Ллойдом Остином, основной темой которых будет расширение возможностей использования Киевом американского вооружения.

Ранее президент США Джо Байден разрешил властям Киева использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова. Он также подчеркнул, что политика США относительно запрета на применение ракет ATACMS, а также других средств дальнего поражения на территории России, не изменилась.

Новости мира: США одобрила использование американского оружия для ударов по территории РФ

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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