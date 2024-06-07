Путин: США задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов

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США к настоящему времени условно задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов. Однако американская экономика ничем не обеспечена. Об этом Владимир Путин заявил в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

Российский лидер обратил внимание, что объемы экономики Штатов продолжают сокращаться, а ее фундаментальные основания "время от времени потрескивают".

Также глава государства подчеркнул, что вложения в доллары не обеспечиваются ничем, кроме доверия к экономике Соединенных Штатов.

"А чем же она обеспечена? Ничем. И это проблема для всех держателей долларовой массы", – отметил Путин.

Кроме того, президент обратил внимание, что власти США собственноручно ускоряют уход участников мировой экономической деятельности от американской валюты, уничтожая таким образом свой "инструмент величия".

Глава государства уточнил, что доля расчетов в долларах снижается в связи с сокращением экономики США. Данная тенденция влечет за собой постепенное движение к созданию многополярности в мировых финансах, считает российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия сумела обогнать Японию и Германию по объему экономики и намерена продолжать следовать стабильному росту. Президент добавил, что другие государства тоже не стоят на месте, поэтому РФ предстоит регулярно подтверждать лидерские позиции.

