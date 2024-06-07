Путин: РФ можно думать о "третьей столице"

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России можно думать о появлении "третьей столицы", но делать это необходимо через создание привлекательных условий, заявил Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2024.

Комментируя это предложение, президент заявил, что этого уже не сделаешь, как при Петре I, – надо развивать страну рыночными стимулами.

"Петр Алексеевич – историческая личность. Он был царь всея Руси, а потом императором. Это были другие условия. Это было другое состояние общества, это были другие целеполагания", – объяснил президент.

По его словам, сейчас нужно применять средства, которые будут эффективно работать в современном мире.

"И как бы мы не были по нашей ментальности близки к быстрому принятию решения административного характера, все-таки нужно думать о том, что мы будем в явочном и приказном порядке предлагать обществу", – сказал Путин.

Он добавил, что если будут созданы условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главной идеей ПМЭФ является то, что Россия выступает за сотрудничество, основанное на праве и взаимовыгоде в изменившихся мировых условиях. Он подчеркнул, что РФ развивается темпами выше среднемировых.

