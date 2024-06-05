Глава департамента промышленной политики столицы дал комментарий на ПМЭФ

В рамках ПМЭФ руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, благодаря каким отраслям растет промышленность Москвы. По его словам, рост промышленности связан с развитием микроэлектроники, радиоэлектроники и фармокологического производства.

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