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05 июня, 15:15

Экономика

Глава департамента промышленной политики столицы дал комментарий на ПМЭФ

Глава департамента промышленной политики столицы дал комментарий на ПМЭФ

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В рамках ПМЭФ руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, благодаря каким отраслям растет промышленность Москвы. По его словам, рост промышленности связан с развитием микроэлектроники, радиоэлектроники и фармокологического производства.

Что можно увидеть на Петербургском международном экономическом форуме? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
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