ЦБ РФ: максимальное влияние повышений ставки ожидается во 2 квартале 2024 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Максимальное влияние прошлых повышений ключевой ставки ожидается во втором квартале текущего года. Об этом стало известно из опубликованного на сайте Центробанка РФ резюме об обсуждении ключевой ставки на заседании совета директоров регулятора 26 апреля.

В документе указано, что предыдущие повышения ключевой ставки еще не в полной мере отразились в денежно-кредитных условиях, их максимальное влияние ожидается во втором квартале 2024 года. Однако может потребоваться время, чтобы оценить подстройку денежно-кредитных условий в полной мере, уточнили в ЦБ России.

Ранее исполняющий обязанности первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов указал, что ключевая ставка Центробанка России пока сохранится на высоком уровне, однако к 2027 году снизится до 6–7%. Он объяснил это тем, что экономике нужно приспособиться к происходящим в ней изменениям.

