Эксперт ЦБ Милова посоветовала не брать кредит при тратах на имеющиеся от 30% дохода

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Россиянам не следует оформлять новые кредиты, если платежи по имеющимся превышают 30% ежемесячного дохода. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщила начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова.

"Когда денег не хватает на крупную покупку, есть два варианта: накопить или взять кредит. Но прежде чем обращаться к привлечению займов, нужно оценить, насколько вам необходимо приобретать вещь в кредит, возможно, вы сможете без нее обойтись", – сказала она.

По словам Миловой, кредиты не следует брать для удовлетворения мелких желаний. В дальнейшем сиюминутная радость от покупки чего-либо на деньги, полученные путем займа, может обернуться невозможностью исполнения обязательств перед банком.

Лучшей стратегией эксперт назвала досрочное погашение кредита. Документы, подтверждающие этот факт, она рекомендовала хранить минимум три года с момента их получения. Это позволит обезопасить заемщика в случае, если платеж не отобразится в базе.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что снизить платеж по кредиту можно, договорившись с банком о реструктуризации. Клиент может договориться с банком об уменьшении ежемесячного платежа, однако в таком случае ему придется выплачивать кредит дольше, пояснил эксперт.

