Юрист назвал правильные способы передачи денег в долг

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Передача денег в долг представляет определенные риски, поэтому необходимо соблюдать некоторые формальности. При займе более 10 тысяч рублей следует составлять расписку, сообщает News.ru со ссылкой на юриста Илью Русяева.

"Она (расписка. – Прим. ред.) имеет юридическую силу и может быть использована в качестве доказательства при разбирательстве в суде в случае невозврата долга", – отметил юрист.

Русяев уточнил, что в расписке необходимо указать фамилию, имя, отчество, паспортные данные и дату, до которой долг будет возмещен. По словам эксперта, также в расписке можно предусмотреть штрафы при просрочке платежа.

"При крупных суммах займа, превышающих 150 000 рублей, лучше заключать полноценный договор займа с описанием всех существенных условий, а не ограничиваться распиской. В договоре следует максимально подробно прописать сроки, порядок уплаты процентов, штрафы за просрочку", – добавил специалист.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что третьи лица могут оформить на человека кредит без его ведома, поэтому для защиты средств от мошеннических действий необходимо проверять кредитную историю не менее двух раз в год и следить за персональными данными. Если же человек увидел оформленный на его имя кредит, который он не брал, тогда необходимо сразу же составить письмо в адрес кредитора, предоставившего на ваши паспортные данные займы.



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