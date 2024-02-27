27 февраля, 12:11Экономика
Число поддельных российских банкнот и монет сократилось вдвое в 2023 году
Фото: 123RF/vershininphoto
Число зафиксированных в банковской системе поддельных российских банкнот и монет уменьшилось почти в два раза и составило около 12,4 тысячи штук за прошлый год. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.
"На 1 миллион банкнот, находящихся в обращении, приходилось всего две фальшивки (в 2022 году – четыре)", – говорится в сообщении.
Регулятор уточнил, что в 2023 году выявили почти 1,4 тысячи поддельных иностранных купюр, что на 373 штуки меньше по сравнению с 2022 годом.
Ранее экономист Станислав Паулаускас рассказал, что мошенники начали использовать технологии искусственного интеллекта для обмана. По словам эксперта, злоумышленники имитируют с помощью ИИ голоса, что позволяет им защищать свою анонимность. Так, мошенники отправляют жертвам голосовые сообщения от лица близких и просят одолжить деньги.
До того в Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр по 5 тысяч рублей. По данным ФСБ, в год там печаталось более миллиарда рублей. Масштабное производство фальшивых денежных знаков организовали на территории Левашинского района республики.
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