10:10Происшествия
В Дагестане выявили типографию, где в год печатали свыше 1 млрд фальшивых рублей
Фото: depositphotos/LUNNO
В Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр по 5 тысяч рублей, сообщает ФСБ РФ. По данным спецслужбы, в год там печаталось более миллиарда рублей.
Масштабное производство фальшивых денежных знаков организовали на территории Левашинского района республики.
В структуру группировки входили подразделения, ответственные за сбыт крупных партий поддельных банкнот в различных субъектах страны.
Ранее стало известно, что мошенники начали обзванивать россиян от имени сотрудников полиции и ФСБ, сообщая им, что работник банковской организации якобы перевел их средства на нужды украинской армии.
Жертве грозят уголовной ответственностью, после чего привлекают ложную службу безопасности банка с последующим переводом денег на счета мошенников.
ЦБ РФ предложил продумать систему принудительной блокировки переводов мошенникам
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