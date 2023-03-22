В Дагестане выявили типографию, где в год печатали свыше 1 млрд фальшивых рублей

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В Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр по 5 тысяч рублей, сообщает ФСБ РФ. По данным спецслужбы, в год там печаталось более миллиарда рублей.

Масштабное производство фальшивых денежных знаков организовали на территории Левашинского района республики.

В структуру группировки входили подразделения, ответственные за сбыт крупных партий поддельных банкнот в различных субъектах страны.

Ранее стало известно, что мошенники начали обзванивать россиян от имени сотрудников полиции и ФСБ, сообщая им, что работник банковской организации якобы перевел их средства на нужды украинской армии.

Жертве грозят уголовной ответственностью, после чего привлекают ложную службу безопасности банка с последующим переводом денег на счета мошенников.

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