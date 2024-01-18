Экономист предупредил, что мошенники начали использовать ИИ для кражи денег

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Мошенники начали использовать технологии искусственного интеллекта для обмана, предупредил экономист Станислав Паулаускас. Об этом сообщает телеканал "360".

"Наблюдается стремительное развитие искусственного интеллекта и его применение в различных сферах жизни, включая киберпреступность. С появлением новых технологий появляются и новые угрозы, и одной из них стало мошенничество с использованием ИИ", – отметил он.

По словам эксперта, злоумышленники имитируют с помощью ИИ голоса, что позволяет им защищать свою анонимность. Так, мошенники отправляют жертвам голосовые сообщения от лица близких и просят одолжить деньги. Таким образом, современные технологии позволяют аферистам адаптироваться к разным ситуациям.

Также, по словам Паулаускаса, мошенники стали все чаще взламывать аккаунты в Telegram. Сначала они устраивают кибератаки, чтобы получить данные для входа, а затем выманивают денежные средства.

Кроме того, злоумышленники начали обманывать граждан во время совершения онлайн-покупок. Жертвам поступает звонок о том, что товара нет в наличии, и им предлагают оформить заказ в другом месте.

"После этого покупателю присылают ссылку на поддельную страницу. Здесь потребителю предлагают ввести свои платежные данные, чтобы совершить покупку", – объяснил он.

Паулаускас призвал граждан не забывать об осторожности в Сети, а также о том, что не нужно предоставлять свои личные данные посторонним. Лучше всего установить во всех соцсетях двухфакторную идентификацию, резюмировал он.

Ранее Центральный банк РФ предупредил о возникновении новой мошеннической схемы, связанной с обновленной банкнотой номиналом 5 тысяч рублей. В ЦБ объяснили, что мошенники звонят россиянам и говорят о необходимости проверить подлинность наличных, для чего предлагают установить на телефон приложение "Банкноты Банка России".



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