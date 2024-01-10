Эксперт рассказал о новой схеме мошенников с фейковыми голосовыми сообщениями в Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники придумали новую схему обмана пользователей мессенджера Telegram с использованием голосовых сообщений. Об этом РИА Новости рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, эту схему раньше использовали в мессенджере WhatsApp. Сначала злоумышленники взламывают телеграм-аккаунт пользователя, получая доступ к контактам и голосовым сообщениям жертвы. Затем они делают нарезку из них и отправляют знакомым, вымогая деньги.

"Схема опасна тем, что берут голосовые сообщения людей, из них делают нарезку, она звучит более-менее уверенно и, когда тебе твой знакомый говорит, что, смотри, у меня есть проблема, то это вызывает доверие", – объяснил эксперт.

По его словам, надо понимать, что любое приложение могут взломать, а голос записать как угодно. По данным ведущего специалиста департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгения Егорова, кража аккаунта чаще всего происходит через фейковые голосования, которые ведут на фишинговые сайты с формами для авторизации.

Он сказал, что сохраненные голосовые сообщения помогают ИИ синтезировать новые с нужным содержанием. Затем происходит рассылка в групповые чаты и личные сообщения с просьбами одолжить крупную сумму денег.

"Для убедительности используют сгенерированные ИИ-ботами сообщения и отредактированный снимок банковской карты с измененным именем получателя", – указал эксперт.

Также Егоров добавил, что волну подобных угонов его компания выявила в конце 2023 года. Только в первые дни декабря эксперты нашли не менее 50 доменов для кражи учетных записей, а также более 20 рабочих сайтов с разными фейковыми голосованиями и конкурсами.

Ранее стало известно, что более 500 операторов связи в России подключились к системе блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод". Для того чтобы в стране блокировались все звонки с подменных номеров, к системе должны присоединиться все операторы, которых на сегодняшний день насчитывается более 1,3 тысячи.

По данным Роскомнадзора, сроки подключения к "Антифроду" нарушили 180 операторов. На эту процедуру оператору дается 120 дней с момента получения уведомления, поскольку это сложный технологический процесс.

Количество звонков от мошенников увеличилось в четыре раза с лета 2023 года