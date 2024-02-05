В РФ могут увеличить штрафы за нарушения в рекламе кредитов – СМИ

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В России могут в два раза повысить штрафы на некорректное отображение данных о полной стоимости кредита (ПСК) в рекламе банковских продуктов. Соответствующий законопроект рассмотрит российское правительство на заседании комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) 5 февраля. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документы к КЗД и источник в кабмине.

По информации издания, документ подготовил Минюст РФ. Его уже согласовали Минфин, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Уточняется, что ответственность также должна распространяться на требование отображать диапазон ПСК в любой рекламе, если в ней не упоминается процентная ставка по кредиту. В случае принятия законопроекта штрафы на неправильное указание ПСК в рекламе займов могут составить от 40 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей – для банков, говорится в материале.

Как пишет газета, в данный момент на это наказание предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 300 до 800 тысяч – для юрлиц.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев не советовал брать кредит при недостаточном доходе, на сиюминутные прихоти и под влиянием окружения. По его словам, займ принесет краткосрочное удовлетворение, но за это потом придется долго расплачиваться.

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