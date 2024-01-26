Экономист рассказал, в каком случае не стоит брать кредит

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Займы не рекомендуется брать при недостаточном доходе, на сиюминутные прихоти и под влиянием окружения. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Прежде всего не стоит брать кредит людям, которые понимают, что не смогут вернуть сумму и выплачивать проценты ни при каких обстоятельствах. То есть их доходы не позволят погасить займ", – отметил эксперт.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Если у человека появилось сиюминутное желание приобрести какой-то товар, надо если не сразу отказываться от займа, то во всяком случае как следует подумать и разобраться, действительно ли это так нужно. Кредит принесет мимолетное удовлетворение, но заставит за него расплачиваться в течение длительного промежутка времени.

Также займы не рекомендуется брать под воздействием чужого влияния. "Допустим, на человека пытается воздействовать внешняя среда в виде рекламы, знакомых или окружения, которые заставляют идти по пути взятия кредита. При этом займ достаточно тяжким бременем ляжет на его финансовое положение", – заключил Беляев.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал о рисках, связанных с микрозаймами. Он отметил, что такие кредиты выдаются под очень высокие проценты, из-за чего сумма, которую человеку нужно будет вернуть, быстро растет. Если продолжительное время не закрывать задолженность, то необеспеченные люди рискуют и вовсе не расплатиться. В итоге им приходится брать еще один микрозайм, чтобы погасить предыдущий, и их долги только увеличиваются, подчеркнул специалист.

