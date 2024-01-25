Экономист рассказал, как накопить миллион рублей

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Накопить миллион рублей можно, если вести учет расходов, отказаться от ненужных трат и открыть банковский счет под хороший процент. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Накопление средств не должно радикально ухудшить ваше финансовое положение. Не нужно садиться на голодный паек. Если начать рационально соизмерять свои траты с доходами и избавиться от необязательных расходов, то можно спокойно откладывать деньги", – отметил экономист.

Для определения суммы, которую можно ежемесячно безболезненно откладывать, необходимо сначала проанализировать расходы и определить, какие из них не являются обязательными.

"Нужно взять дневник и хотя бы один-два месяца вести учет. Необязательно с точностью до копейки, можно приблизительно посчитать, какие у вас доходы и траты в течение этого периода. И посмотреть, что в этих расходах является необязательным", – говорит эксперт.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Какая-нибудь дополнительная сладость, чашка кофе или еще что-то могут быть совершенно не обязательными тратами. Просто вы идете на поводу у своих сиюминутных желаний или каких-то всплесков настроения. От этих расходов можно отказаться.

"Когда вы поймете, какая сумма может уходить в накопления, ее нужно обязательно каждый месяц сразу после получения дохода откладывать. Причем желательно это делать даже не в наличной денежной форме, а завести отдельную пластиковую карту. И туда переводить средства, чтобы это был неприкосновенный запас. Или открыть банковский счет под хороший процент и получать еще и дополнительный доход", – посоветовал Беляев.

Чтобы определить, сколько времени понадобится на накопление миллиона рублей, необходимо эту сумму разделить на ту, которую человек собирается ежемесячно откладывать.

Ранее финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева рассказала, почему могут возникать трудности с накоплением денег. Главная ошибка, по ее словам, заключается в отсутствии определенной цели. Человеческий мозг не в состоянии воспринимать абстракцию вроде накоплений на "черный день", пояснила специалист. Поэтому необходимо четко определить, ради чего они делаются, а также установить требующуюся сумму и сроки.

