Названы самые популярные банковские вклады в России

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Россияне чаще всего кладут в банк от 30 до 100 тысяч рублей на один-три месяца, данные опроса одного из банков передает "Газета.ру".

Вторым по популярности вариантом стал депозит от 100 до 300 тысяч рублей, его открыли 24,5% опрошенных. От 300 тысяч до 1 миллиона рублей вкладывают 16,9% респондентов. Больше миллиона рублей на вклад вносят 9,4%.

Самыми популярными сроками вклада стали:

один-три месяца (39,6%);

до шести месяцев (28,3%);

12 месяцев (11,3%).

Директор по развитию розничного бизнеса банка Анна Волкова рассказала, чем вызван интерес к краткосрочным вкладам. По ее словам, люди ждут повышения ключевой ставки Центробанка и не хотят отдавать деньги на длительный срок.

В опросе также отмечается, что почти половина россиян имеют только один депозит, 26,4% – два, 11,3% – три. При выборе банка вкладчики в первую очередь обращают внимание на проценты по вкладу (81,1% ответов), возможность оформить его онлайн (52,8%) и надежность банка (41,5%).

Ранее эксперт рассказал, что при досрочном закрытии вклада клиентом банки могут пересчитать начисленные проценты. Если снять деньги до завершения вклада, то вместо ставки, например, 12% годовых доход будет пересчитан под 0,01% годовых автоматически.

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