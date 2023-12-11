11 декабря, 11:02Экономика
Названы самые популярные банковские вклады в России
Фото: depositphotos/zaktatyana
Россияне чаще всего кладут в банк от 30 до 100 тысяч рублей на один-три месяца, данные опроса одного из банков передает "Газета.ру".
Вторым по популярности вариантом стал депозит от 100 до 300 тысяч рублей, его открыли 24,5% опрошенных. От 300 тысяч до 1 миллиона рублей вкладывают 16,9% респондентов. Больше миллиона рублей на вклад вносят 9,4%.
Самыми популярными сроками вклада стали:
- один-три месяца (39,6%);
- до шести месяцев (28,3%);
- 12 месяцев (11,3%).
Директор по развитию розничного бизнеса банка Анна Волкова рассказала, чем вызван интерес к краткосрочным вкладам. По ее словам, люди ждут повышения ключевой ставки Центробанка и не хотят отдавать деньги на длительный срок.
В опросе также отмечается, что почти половина россиян имеют только один депозит, 26,4% – два, 11,3% – три. При выборе банка вкладчики в первую очередь обращают внимание на проценты по вкладу (81,1% ответов), возможность оформить его онлайн (52,8%) и надежность банка (41,5%).
Ранее эксперт рассказал, что при досрочном закрытии вклада клиентом банки могут пересчитать начисленные проценты. Если снять деньги до завершения вклада, то вместо ставки, например, 12% годовых доход будет пересчитан под 0,01% годовых автоматически.
Объем вкладов москвичей увеличился на 8% за 10 месяцев
Читайте также