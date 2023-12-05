Эксперт предупредил россиян о потере дохода при досрочном снятии вклада

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Банки при досрочном закрытии вклада клиентом могут пересчитать начисленные проценты. Об этом рассказал основатель агентства InvestArt advisors Алексей Родин, передает агентство "Прайм".

По его словам, если клиент кладет в банк, например, 500 тысяч рублей под 12% годовых, то за 11 месяцев он получит 55 тысяч рублей дохода. Но если снять деньги до того, как действие вклада завершится, то они будут пересчитаны под 0,01% годовых.

Родин уточнил, что после перерасчета вкладчик получит только 46 рублей дохода.

Однако некоторые банки могут дать больше прибыли, если деньги были на счету половину срока действия вклада или больше, добавил эксперт.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости повышать уровень зарплат россиян. По его словам, ситуация на рынке труда сейчас стабильная. Однако, подчеркнул Путин, нужно всегда думать о благосостоянии граждан.

До этого президент отмечал, что повышение минимального размера оплаты труда с 1 января следующего года сразу на 18,5% положительно скажется на доходах порядка 4,8 миллиона человек. Путин заверил, что в стране продолжат индексировать МРОТ, пособия, пенсии и другие соцвыплаты.

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