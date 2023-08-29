Путин заявил, что уровень зарплат у россиян должен расти

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Владимир Путин заявил о необходимости повышать уровень зарплат россиян. Глава государства сказал об этом в рамках встречи с руководителем ФССП Дмитрием Аристовым.

"Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда", – подчеркнул он.

Ранее президент России отметил, что повышение минимального размера оплаты труда с 1 января следующего года сразу на 18,5% позитивно скажется на доходах порядка 4,8 миллиона работников. Путин также пообещал, что в России продолжат индексировать МРОТ, пособия, пенсии и другие социальные выплаты.

Исследования показали, что 29% россиян начали в этом году зарабатывать больше по сравнению с прошлым годом. Для большинства – 68% – основным источником увеличения дохода стало повышение зарплаты, тогда как 18% респондентов начали подрабатывать для улучшения своего финансового положения.



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