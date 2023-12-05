Экономист рассказал, стоит ли россиянам вкладываться в золото

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Россиянам без опыта инвестирования и специальных знаний лучше не вкладывать деньги в золото. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее сообщалось, что 4 декабря стоимость тройской унции золота на Нью-Йоркской бирже Comex достигла 2 150 долларов – рекордного уровня за всю историю. Сенатор Алексей Пушков назвал это "признаком конца гегемонии США", так как подобное развитие событий негативно отражается на национальной валюте Штатов.

Остапкович отметил, что цены на золото могут как расти в определенные периоды, так и стремительно падать.

"Это очень сложный, волатильный финансовый инструмент. Выиграть при инвестировании в золото маловероятно: это возможно, только если обладать знаниями и большими активами этого металла", – указал эксперт.



Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Если вы не квалифицированный участник этого рынка, не опытный инвестор и у вас немного этого металла, я бы не рекомендовал пока заниматься подобными инвестициями.

Экономист посоветовал обратить внимание на вклады, которые тоже являются неплохим инструментом получения прибыли.

"Банковские депозиты дают высокую ставку и гарантированный доход. На мой взгляд, неквалифицированным участникам есть смысл заниматься именно такими инвестициями", – заключил Остапкович.

Ранее россияне рассказали, что для комфортной и спокойной жизни им необходимо иметь 1,6 килограмма золота в год.