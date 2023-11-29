Россияне рассказали, сколько золота им необходимо для комфортной жизни

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Аналитики выяснили, что для спокойной и комфортной жизни каждому жителю России нужно по 1,6 килограмма золота в год. В соответствующем опросе, результаты которого есть у RT, приняли участие более 1 500 россиян.

Эксперты рассказали, что показатель общей стоимости необходимых благ переведен в золотые слитки, а за эталон был принят слиток весом 50 граммов, чья стоимость на 27 ноября составляла 304 209 рублей.



Опрошенные россияне поставили качественную медицину на первое место среди необходимых потребностей для спокойной жизни. Так считают 66% респондентов, а стоимость годового полиса ДМС составляет около 40 тысяч рублей.

65% жителей России нужна финансовая подушка, в среднем – 466 666 рублей, а также стабильный доход. Последнее значение составило 300 тысяч рублей в месяц, или 11,8 золотого слитка в год.



60% респондентов запросили хорошее высшее образование, чья стоимость в переводе на золото составила 3 слитка за 5 лет, либо 0,6 слитка в год.

Собственную квартиру считают обязательным признаком комфортной жизни около 59% опрошенных. Для покупки жилья площадью 50 квадратных метров россиянам нужно около 5,5 миллиона рублей, то есть 18,1 золотого слитка.

"Это самая дорогостоящая материальная ценность для россиян", – указывают аналитики.

В результате, с учетом топ-5 благ, для комфортной жизни жителям РФ нужны 32,1 золотого слитка в год, заключили в исследовании.

Согласно другому опросу, 45% россиян пожаловались, что им не хватает зарплаты на основные нужды. Оказалось, что их доля увеличилась за последние 2 года на 20%. В 2021 году об этом заявили лишь 25% участников опроса.

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