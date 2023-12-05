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Сенатор Алексей Пушков назвал новый исторический рекорд цены на золото признаком конца истории гегемонии США, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Он напомнил, что за один день стоимость золота поднялась на 63 доллара, достигнув самого высокого уровня за всю историю. Политик считает, что такое развитие событий негативно для американского доллара и для Соединенных Штатов.

Пушков перечислил факторы, которые подрывают доверие к доллару. Среди них накопление американского госдолга, уровень которого уже достиг 33,5 триллиона долларов, неограниченная работа печатного станка ФРС, а также санкции против России и арест ее долларовых резервов.

Ранее в ходе торгов стоимость золота впервые преодолела отметку в 2 150 долларов за тройскую унцию. Поддерживает стоимость драгоценного металла ожидание рынками того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может завершить цикл повышений ставки и перейти к снижению.

Владимир Путин сообщил, что "мир по-американски" уходит в прошлое, а сами Штаты теряют позиции гегемона. Он отметил потерю США своих позиций как мировой сверхдержавы. По словам российского лидера, американская сторона хочет продлить свою глобальную диктатуру и рассчитывает дестабилизировать РФ и других конкурентов с помощью хаоса.

Вместе с тем Путин выразил уверенность, что РФ является одним из лидеров справедливого процесса построения многополярного мира. Глава государства уточнил, что именно за это Россия сражается на поле боя.

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