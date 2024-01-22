Эксперт прокомментировал новые правила расчета полной стоимости кредита

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Новое требование Банка России о предоставлении банками своим клиентам полной стоимости кредита было необходимо из-за большого числа кредитно-финансовых организаций, которые фактически обманывают своих клиентов. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на президента Ассоциации российских банков, академика РАН Гарегина Тосуняна.

По его мнению, новое требование Центробанка обезопасит граждан России от скрытых платежей, а также положительно скажется на банковской сфере. При этом негативные аспекты, уточнил он, тоже есть.

В частности, увеличенный до 30 дней "период охлаждения", когда клиент может отказаться от дополнительных услуг, является "перебором", считает Тосунян. Также им является то, что банк обязуется вернуть за эти услуги деньги, если этого не делает третье лицо, которое предоставило сторонние услуги. Эксперт предположил, что подобное увеличит случаи мошенничества в сфере кредитования.

Он заявил, что некоторые клиенты при подобных лазейках начинают вести себя "неадекватно".

"Они могут брать в течение месяца кредит, пользоваться им, потом возвращать", – привел пример Тосунян.

Ранее сообщалось, что налог на доходы по своим банковским и сберегательным счетам, согласно закону, должны платить те, кто в прошлом году получил прибыль с суммы выше одного миллиона рублей. Налог касается всех вкладов, даже если они открыты в разных банках, но суммарно превышают миллион рублей.

До этого первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин рассказал, что объем обналичивания денежных средств в банковском секторе по итогам прошлого года, предварительно, оценивается в 84 миллиарда рублей. По его словам, число подозрительных операций по выводу средств за рубеж в 2023 году составило 32 миллиарда рублей, а за прошедшие десять лет удалось снизить количество подозрительных операций в десятки раз.

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