Россиянам рассказали об изменениях правил налогообложения вкладов в 2024 году

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Налог на доходы по своим банковским и сберегательным счетам, согласно закону, должны платить те, кто в прошлом году получил прибыль с суммы выше одного миллиона рублей. Налог касается всех вкладов, даже если они открыты в разных банках, но суммарно превышают миллион рублей. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что налог будет рассчитан с общего дохода и выделен отдельной графой в ежегодном уведомлении, присылаемом Федеральной налоговой службой (ФНС) под конец года. На данный момент при расчете вместо жесткой привязки к ставке Центробанка на начало года применяется максимальное значение ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в течение налогового периода.

Финансовый эксперт, адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин указал, что при подсчете возможных налоговых платежей нужно учитывать, что ФНС в качестве налогооблагаемой базы использует как срочные депозиты, так и накопительные и другие счета, по которым начисляются проценты.

В статье указано, что по новой схеме платить налоги придется и тем, кто хранит сбережения на валютных вкладах. В этом случае все полученные доходы пересчитываются в рубли по курсу ЦБ, который действовал на дату выплаты процентов, и на эту сумму начисляется стандартный налог в 13%. Как разъяснили в Минфине РФ, доход от изменения курсов валют в общую налоговую базу не учитывается.

По информации издания, от налога освобождаются счета эскроу, используемые в долевом строительстве, и процентные доходы под ставку менее 1% годовых (текущие и зарплатные счета). Кроме того, не нужно платить налоги с дохода в виде процентов по банковским вкладам и остаткам на счетах, выплаченного в порядке наследования.

Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин напомнил, что если вклад не унаследован, а получен в результате дарения, то налоги на доходы по нему придется платить.

В материале уточняется, что платить налог по вкладам нужно самостоятельно, но специально подавать декларацию не требуется. Все банки в течение года и до 1 февраля следующего года отправляют в ФНС сведения о процентных доходах по вкладам и счетам своих клиентов. При выплате гражданину процентов банки не могут удерживать сумму причитающихся налогов, поскольку они не являются налоговым агентом. Все уведомления пришлет налоговая служба.

Ранее первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что объем обналичивания денежных средств в банковском секторе по итогам прошлого года, предварительно, оценивается в 84 миллиарда рублей. По его словам, число подозрительных операций по выводу средств за рубеж в 2023 году составило 32 миллиарда рублей, а за прошедшие десять лет удалось снизить количество подозрительных операций в десятки раз.

Налог на доходы с банковских депозитов начал действовать с 2024 года