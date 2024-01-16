Центробанк РФ намерен привлечь 9 млн россиян к долгосрочным сбережениям

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Центральный банк России планирует привлечь к участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС) не менее 9 миллионов граждан РФ к 2030 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на первого заместителя главы ЦБ Владимира Чистюхина.

"Мы верим в то, что негосударственные пенсионные фонды сумеют предложить своим клиентам понятные, прозрачные и, что не менее важно, консервативные стратегии, которые приведут на рынок большое количество участников программы", – подчеркнул он.

Таким образом, регулятор надеется задействовать средства на сумму не менее 1,2 триллиона рублей.

В свою очередь, в Кремле заявили, что в текущем году объем вложений в программу должен составлять 250 миллиардов рублей, а в 2026 году – не менее 1% ВВП.

В настоящее время девять негосударственных пенсионных фондов уже готовы выступать операторами программы долгосрочных сбережений, отметил Чистюхин. По его словам, ПДС позволит не только приумножить сбережения россиян, но и поддержит экономику в целом.

Ранее россиянам рассказали о преимуществах госпрограммы долгосрочных сбережений. Так, участники получат возможность в будущем выйти на пенсию раньше срока.

Если россиянин оформит ПДС в 35 лет и будет постоянно откладывать в течение 15 лет, то уже к 50 годам у него появится право получить свои накопления в виде единовременной или же периодической срочной выплаты. К этому времени можно накопить порядка 1,6 миллиона рублей и назначить себе ежемесячные пенсионные выплаты в размере 13 тысяч рублей.



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