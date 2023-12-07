Путин предложил распространить страхование до 1,4 млн рублей на долгосрочные ИИС

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Владимир Путин выступил с идеей распространить механизм страхования на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) россиян со страховым покрытием в 1,4 миллиона рублей. Такое предложение президент озвучил на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Считаю, что механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страхового покрытия будет составлять 1,4 миллиона рублей на человека, то есть столько же, сколько для банковских вкладов", – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что программа долгосрочных сбережений граждан, которая будет реализовываться с 1 января 2024 года, поможет россиянам создать финансовую подушку. По его словам, средства в размере до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством. Налоговый вычет начнет применяться при пополнении на сумму до 400 тысяч рублей.

Соответствующий проект Путин утвердил еще 10 июля. В результате в РФ появится новый документ – договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Участие в программе будет только добровольным.