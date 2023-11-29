Россиянам рассказали о преимуществах госпрограммы долгосрочных сбережений

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В будущем возможность выйти на пенсию раньше срока получат не только льготные категории сотрудников, но и те, кто примет участие в новой государственной программе долгосрочных сбережений. Об этом сообщает RT со ссылкой на гендиректора НПФ "Достойное будущее" Дмитрия Ключника.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начнет действовать с 1 января 2024 года. Для этого следует участвовать в проекте не менее 15 лет, уточнил эксперт. Так, если россиянин оформит ПДС в 35 лет и будет постоянно откладывать в течение 15 лет, то уже к 50 годам у него появится право получить свои накопления в виде единовременной или же периодической срочной выплаты.

Параллельно участник программы получит возможность продолжить формировать накопления и уже к моменту официального выхода собрать большую пенсию, уточнил Ключник. В качестве примера он привел расчеты, в которых 35-летний гражданин в теории мог бы перевести в ПДС накопительную пенсию, например около 100 тысяч рублей. При этом он мог бы регулярно откладывать по 3 тысячи рублей в месяц в течение 15 лет.

"Участник программы задействует стимулирующие меры в виде государственного софинансирования (108 тысяч рублей за три года), а также будет регулярно реинвестировать налоговый вычет, получаемый с его же взносов (13% – в виде 4,6 тысячи рублей в год)", – поделился эксперт.

По словам Ключника, к 50 годам у участника ПДС получится накопить порядка 1,6 миллиона рублей и назначить себе ежемесячные пенсионные выплаты в размере 13 тысяч рублей, которые он сможет получать в течение десяти лет.

10 июля Владимир Путин подписал документ о создании новой программы долгосрочных сбережений россиян. Согласно задумке, граждане обязуются уплачивать сберегательные взносы в НПФ. Фонд, в свою очередь, будет проводить выплаты при наступлении определенных оснований. Участие в программе добровольное.

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