В России могут создать спецкомиссии по разрешению пенсионных споров

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В России предложили сформировать специальные комиссии по разрешению пенсионных споров. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на соответствующий законопроект, разработанный депутатами от ЛДПР.

Предполагается, что комиссии будут создаваться при территориальных органах Социального фонда РФ (СФР). Они будут рассматривать дела, которые, например, касаются отказов в выплатах страховой пенсии.

При этом парламентарии предлагают сделать процесс рассмотрения споров бесплатным для россиян, а все расходы возложить на СФР.

На сегодняшний день, как отмечается в документе, граждане РФ в большинстве случаев вынуждены обращаться в суд для защиты своих пенсионных прав. Это влечет за собой дополнительные финансовые траты и увеличение нагрузки на и так перегруженные суды.

По мнению завкафедрой "Государственное и муниципальное управление" Финансового университета при правительстве РФ Ольги Паниной, создание комиссий не только приведет к расширению штата территориальных органов СФР, но и к расходам бюджетов.

Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в свою очередь, назвал вопрос создания новой структуры очень перспективным. Он отметил, что в России успешно работает по аналогичной схеме институт досудебного разбирательства при рассмотрении споров по автострахованию гражданской ответственности.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан.

До этого федерация независимых профсоюзов России выступила с предложением отправлять безработных граждан на пенсию раньше времени.