Названы категории россиян с самой большой пенсией

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Самые большие пенсионные выплаты будут будут у представителей тяжелых профессий, а также у жителей Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем. Об этом заявил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, сообщает агентство "Прайм".

Он напомнил, что в России также есть пенсия за выслугу лет, начисляемая федеральным гражданским служащим при условии стажа не менее 18,5 лет, военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава.

Эксперт также рассказал, что порядок расчета пенсии за выслугу лет в каждом случае рассчитывается по разному. Так, у жителей Крайнего Севера и приравненных к нему регионов к пенсии будет надбавка за суровость климатических условий вне зависимости от квалификации и типа работы.

Кроме того, по словам Виноградова, существует определенный лимит зарплаты, после которого не происходит повышение социальных выплат на пенсии, и сейчас этот лимит равняется примерно 110 тысячам рублей.

Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России выступила с предложением отправлять безработных граждан на пенсию раньше времени. Профсоюзы предложили предоставить возможность безработным россиянам, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, получить статус пенсионера досрочно в том случае, если служба занятости населения не сможет их трудоустроить в течение года.