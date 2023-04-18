Федерация независимых профсоюзов РФ предложила досрочно отправлять безработных на пенсию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с предложением отправлять безработных граждан на пенсию раньше времени. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ с поправками.

Там предложили внести поправки в законопроект "О занятости населения", который уже готовится ко второму чтению.

В поправках предлагается предоставить возможность безработным россиянам, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, получить статус пенсионера досрочно в том случае, если служба занятости населения не сможет их трудоустроить в течение года.

Профсоюзы просят внести в закон новые понятия – частично безработный и частично занятый. Помимо этого, в документе содержится информация о выплате максимального размера пособия по безработице россиянам, которые прошли военную службу по мобилизации или по контракту.

Эксперты рынка, ознакомившись с поправками, отметили, что досрочный выход на пенсию станет серьезной мерой поддержки. Они напомнили, что многие люди предпенсионного возраста сталкиваются с множеством проблем во время поиска новой работы из-за того, что работодатели чаще выбирают более молодых сотрудников.

Ранее в Госдуме одобрили в первом чтении инициативу об увеличении до 2,8 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения для добровольных пенсионных накоплений. Отмечалось, что увеличение суммы поможет повысить уровень пенсионного обеспечения россиян и доверия к пенсионной системе.

