Россияне могут получить от государства до 36 тысяч рублей в год по программе сбережений

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В министерстве финансов РФ раскрыли детали стимулов для формирования накоплений по новой программе долгосрочных сбережений граждан. Одним из основных механизмов программы стало софинансирование накоплений из бюджетных источников. Об этом сообщают "Ведомости".

Каждый участник программы сбережений сможет получить до 36 тысяч рублей в год, однако принципы этого инструмента Минфин смоделировал как социально ориентированные.

Так, для россиян со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей предусмотрен повышенный коэффициент софинансирования. В таком случае будет действовать формула расчета софинансирования – 1 рубль государства на 1 рубль гражданина. Таким образом, государство внесет на пенсионный счет такую же сумму, какую вложил участник программы.

Для россиян с доходом от 80 тысяч до 150 тысяч рублей будет работать другое соотношение – 1 рубль государства на 2 рубля гражданина, а для граждан с доходом более 150 тысяч рублей – 1 рубль государства на 4 рубля гражданина.

Тем не менее максимальный размер софинансирования для всех категорий граждан составит 36 тысяч рублей.

В январе этого года СМИ сообщали, что Центробанк и Минфин РФ разрабатывают новый финансовый инструмент, который будет представлять собой долгосрочные облигации федерального займа без промежуточных купонных выплат.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что социальные пенсии для граждан с недостаточным трудовым стажем повысят с 1 апреля текущего года. Данная мера затронет порядка четырех миллионов россиян.

"Деньги 24": Минфин разрабатывает добровольную программу долгосрочных сбережений граждан

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