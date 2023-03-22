Экономист рассказал, как обеспечить себе безбедную жизнь на пенсии

Россияне рассказали, какую сумму хотели бы накопить на старость. Почти треть граждан желает иметь свыше 10 миллионов рублей к моменту выхода на пенсию. При этом большинство опрошенных планируют завершить трудовую деятельность до 60 лет. Рассказываем подробности и разбираемся, как обеспечить себе безбедную жизнь на пенсии.
Более 10 миллионов для счастья
Почти треть россиян (31%) хотели бы иметь накопления в размере более 10 миллионов рублей при выходе на пенсию. Об этом говорят результаты исследования, в котором поучаствовали свыше пяти тысяч человек со всех регионов страны.
Вместе с тем 16% респондентов ограничились бы суммой от 5 до 10 миллионов к моменту завершения трудовой деятельности. От трех до пяти миллионов хватило бы 14%. Еще 15% опрошенных хотели бы отложить от одного до трех миллионов рублей, 14% – от 500 тысяч до миллиона, и 10% – менее 500 тысяч.
Согласно опросу, 67% россиян планируют до 60 лет выйти на пенсию. Кроме того, 20% готовы оставить работу в возрасте от 61 до 65 лет. В основном это сотрудники из сферы строительства и производства. После 65 лет выход на пенсию рассматривают 13%. Эту возрастную категорию указывали преимущественно работники из сферы транспорта, бухгалтерии и ретейла.
Более половины опрошенных россиян (51%) заявили, что планируют жить на пенсии на государственные выплаты. Еще 26% респондентов надеются на накопления из различных источников. По 18% опрошенных готовятся вести жизнь на доходы от сдачи недвижимости в аренду или на собственные сбережения в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Кроме того, своими будущими источниками заработка участники опроса называли инвестиции, помощь детей и подработки.
"Невыгодно хранить наличные"
Ведущий эксперт Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев в беседе с Москвой 24 рассказал о стратегиях для достижения желаемых доходов к моменту выхода на пенсию. "Условно, если вы хотите добавить к пенсии 20% текущего заработка, то в зависимости от вашего возраста вы можете рассчитать необходимые взносы", – отметил он.
Эксперт добавил, что в России существует целый ряд экономических инструментов для создания накоплений. "Необходимо, чтобы долгосрочные вложения не съедала инфляция, поэтому невыгодно хранить наличные. Сбережения имеет смысл поместить в банковскую систему. Но есть и другие механизмы. Паевые инвестиционные фонды, брокерские счета, рынки акций, облигаций, пенсионное страхование, негосударственные пенсионные фонды", – перечисляет Якушев.
Эксперт рекомендует обратиться за помощью в выборе стратегии сразу к нескольким независимым финансовым консультантам. При этом лучше не вкладывать все сбережения в один актив, чтобы снизить свои риски.
Эксперт отметил, что задумываться о дополнительном доходе особенно важно гражданам, у которых не хватает трудового стажа для получения страховой пенсии, например, самозанятым.