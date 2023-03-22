Экономист рассказал, как обеспечить себе безбедную жизнь на пенсии

Россияне рассказали, какую сумму хотели бы накопить на старость. Почти треть граждан желает иметь свыше 10 миллионов рублей к моменту выхода на пенсию. При этом большинство опрошенных планируют завершить трудовую деятельность до 60 лет. Рассказываем подробности и разбираемся, как обеспечить себе безбедную жизнь на пенсии.



Более 10 миллионов для счастья

Почти треть россиян (31%) хотели бы иметь накопления в размере более 10 миллионов рублей при выходе на пенсию. Об этом говорят результаты исследования, в котором поучаствовали свыше пяти тысяч человек со всех регионов страны.

Вместе с тем 16% респондентов ограничились бы суммой от 5 до 10 миллионов к моменту завершения трудовой деятельности. От трех до пяти миллионов хватило бы 14%. Еще 15% опрошенных хотели бы отложить от одного до трех миллионов рублей, 14% – от 500 тысяч до миллиона, и 10% – менее 500 тысяч.

Согласно опросу, 67% россиян планируют до 60 лет выйти на пенсию. Кроме того, 20% готовы оставить работу в возрасте от 61 до 65 лет. В основном это сотрудники из сферы строительства и производства. После 65 лет выход на пенсию рассматривают 13%. Эту возрастную категорию указывали преимущественно работники из сферы транспорта, бухгалтерии и ретейла.

Более половины опрошенных россиян (51%) заявили, что планируют жить на пенсии на государственные выплаты. Еще 26% респондентов надеются на накопления из различных источников. По 18% опрошенных готовятся вести жизнь на доходы от сдачи недвижимости в аренду или на собственные сбережения в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Кроме того, своими будущими источниками заработка участники опроса называли инвестиции, помощь детей и подработки.



"Невыгодно хранить наличные"

Ведущий эксперт Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев в беседе с Москвой 24 рассказал о стратегиях для достижения желаемых доходов к моменту выхода на пенсию. "Условно, если вы хотите добавить к пенсии 20% текущего заработка, то в зависимости от вашего возраста вы можете рассчитать необходимые взносы", – отметил он.





Евгений Якушев ведущий эксперт Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Если вы планируете получать дополнительный доход после выхода на пенсию 20 лет, то вам необходимо 20 лет от заработка эти 20% откладывать.

Эксперт добавил, что в России существует целый ряд экономических инструментов для создания накоплений. "Необходимо, чтобы долгосрочные вложения не съедала инфляция, поэтому невыгодно хранить наличные. Сбережения имеет смысл поместить в банковскую систему. Но есть и другие механизмы. Паевые инвестиционные фонды, брокерские счета, рынки акций, облигаций, пенсионное страхование, негосударственные пенсионные фонды", – перечисляет Якушев.

Эксперт рекомендует обратиться за помощью в выборе стратегии сразу к нескольким независимым финансовым консультантам. При этом лучше не вкладывать все сбережения в один актив, чтобы снизить свои риски.





Евгений Якушев ведущий эксперт Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Управление активами подразумевает получение доходов не за счет самих накоплений. Например, вы можете вложить деньги в покупку дома и сдавать его на пенсии. Или вложить в образование и воспитание детей, рассчитывая на совместное ведение хозяйства и их поддержку в будущем.

Эксперт отметил, что задумываться о дополнительном доходе особенно важно гражданам, у которых не хватает трудового стажа для получения страховой пенсии, например, самозанятым.

