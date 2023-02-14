Количество пенсионеров снизилось в России до 41,78 млн человек

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На 1 января 2023 года на учете в Социальном фонде России состоят 41,78 миллиона человек. Общее число пенсионеров снизилось за год на 232 тысячи человек, или 0,6%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данный СФР.

"Сокращение числа пенсионеров замедлилось более чем в четыре раза по сравнению с 2021 годом, когда оно достигло 970 тысяч человек", – отмечается в сообщении.

Сокращение числа пенсионеров началось с 2019 года. Это происходит с того момента, как ввели поэтапное увеличение пенсионного возраста. В 2020 году снижение ускорилось из-за пандемии COVID-19.

В 2021 году из-за избыточной смертности число жителей пенсионного возраста уменьшилось на 200 тысяч человек. На 2022 год количество пенсионеров должно было составить 42,2 миллиона человек и к 2025 году снизиться до 41,9 миллиона человек.

В прошлом году пенсионеров стало меньше на 372,3 тысячи человек из-за тех граждан, которые получают страховую пенсию по старости. Однако за счет получателей выплат из других категорий спад общего числа не наблюдается. В то же время на учете в СФР граждан стало меньше.

"Особенностью 2022 года стало резкое сокращение работающих пенсионеров. Их количество снизилось за год на 600 тысяч (почти на 7%) и составило 7,9 миллиона человек", – уточнили в сообщении.

С 2004 года это стало минимальным показателем. Тогда их число составляло 7,8 миллиона человек.

В РБК напомнили, что наибольшее снижение пенсионеров наблюдалось в третьем квартале. Кроме того, с 2022 года стало больше неработающих пенсионеров на 369,6 тысячи человек.

Власти заявили, что средняя величина страховой пенсии по старости выросла до 20,6 тысячи рублей, социальной пенсии – до 12,1 тысячи рублей, выплаты по инвалидности – до 12,5 тысячи рублей.

Кроме того, стал более заметным разрыв между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. 1 января 2022 года неработающие пенсионеры получали 3,5 тысячи рублей, а 1 января 2023 года – порядка 5 тысячи рублей. Увеличение произошло из-за внеплановой индексации пенсий неработающих пенсионеров на 10% весной 2022 года.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов сообщил, что в 2022 году ковидный фактор в снижении числа пенсионеров исчерпал не в полной мере. Он отметил, что тогда больше повлияла не смертность, а обострение хронических заболеваний.

"Отголоски коронавируса мы будем видеть и в динамике численности пенсионеров в 2023 году", – сказал Сафонов.

Уточняется, что женщины, которые родились во втором полугодии 1965 года, и мужчины, которые родились во втором полугодии 1960 года, в 2022 году выходили на пенсию в 56,5 и 61,5 года. А родившиеся женщины в 1966 году и мужчины в 1961 году выйдут на пенсию в 2024 году в возрасте 58 и 63 года.

Ранее сообщалось, что в комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей предложили снизить пенсионный возраст многодетных отцов на один год за каждого ребенка, но не более пяти лет. Эти меры необходимы для поддержки многодетных семей, работающих родителей и сокращения абортов по так называемым социальным показаниям.



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