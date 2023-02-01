Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в 2023 году

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Владимир Путин поручил правительству начать работу по новой индексации прожиточного минимума, что напрямую влияет на размер пенсий, увеличение которых запланировано на 1 июня 2023 года. Об этом сообщает Life.ru.

Финансовый аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселев пояснил, что раньше индексация пенсий не опережала, а догоняла инфляцию. По его словам, в связи с этим выплаты у пенсионеров увеличивались лишь на следующий год.

"С реализацией нового подхода доходы пенсионеров должны возрасти на процент, не меньший уровня инфляции на дату повышения", – отметил Киселев.

Повышение размера выплат, которое произошло в январе, не повлияло на ряд работающих пенсионеров. Однако в некоторых случаях увеличение выплат положено.

Так, на перерасчет могут рассчитывать те, кто намерен прекратить трудовую деятельность после 1 августа. При этом новую сумму будут определять пенсионные коэффициенты за прошедший год, а максимальная прибавка может составить до трех пенсионных баллов.

Кроме того, пенсионер, помимо индексации, должен получить все дополнительные социальные выплаты, включая социальную доплату до регионального прожиточного минимума и местные компенсации.

В Госдуму также внесли законопроект о механизме индексации выплат работающим инвалидам. В случае принятия документа можно будет индексировать пенсию для инвалидов одновременно с индексацией для неработающих пенсионеров.

Ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя рассказал, что чиновники разных уровней не раз говорили о том, что заботиться о доходах работающих пенсионеров должны и их работодатели.

"Скорее всего, это связано с невозможностью разом изыскать в бюджете значительные суммы, необходимые для всеобщей индексации", – заключил он.

Ранее сообщалось, что некоторые россияне, которые не относятся к специальной категории, не смогут выйти на пенсию в 2023 году из-за переходного периода пенсионной реформы. По закону пенсионный возраст должен постепенно повышаться, а к 2028 году достигнуть 60 лет для женщин и 65 – для мужчин. Соответственно, в 2023 году в общем порядке на пенсию по старости не должен выходить никто.



Размер социальных выплат увеличен в России с 1 февраля

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