Россиянам рассказали, кто может остаться без пенсии в 2023 году

Фото: depositphotos/mars58

Некоторые граждане, которые не относятся к специальной категории, не смогут выйти на пенсию в 2023 году из-за переходного периода пенсионной реформы. Об этом сообщает Life.ru.

По закону пенсионный возраст должен постепенно повышаться, а к 2028 году достигнуть 60 лет для женщин и 65 – для мужчин. Так, в прошлом году право на страховую пенсию имели женщины 1965 года рождения (56,5 года) и мужчины 1960 года рождения (61,5 года). В рамках следующего этапа на пенсию должны выйти женщины в возрасте 58 лет (1966 года рождения) и мужчины 62 лет (1961 года рождения).

"Соответственно, в 2023 году в общем порядке на пенсию по старости не должен выходить никто. Такая же ситуация в законе предусмотрена для 2025 и 2027 годов", – говорится в сообщении.

В региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования России рассказали, что человек имеет право на получение страховой пенсии, если он достиг нужного возраста, выработал стаж не ниже минимального и имеет достаточное количество пенсионных баллов.

"Пока реформа еще не окончена: по всем трем показателям каждый год идет коррекция. Поэтому некоторым гражданам с выходом на пенсию придется подождать", – подчеркнул источник.

При этом выйти на законную пенсию по возрасту смогут имеющие льготы граждане и те, кто откладывал это решение. Также в этом году этим правом обладают люди, имеющие ряд оснований.

Речь идет о женщинах и мужчинах с 37 и 42-летним стажем работы, но при условии, что им не менее 55 и 60 лет соответственно. Кроме того, выйти на пенсию могут педагоги, работники здравоохранения и культуры, если стаж их работы достиг 25 лет и они отработали на три года больше этого значения.

Такое право также имеют работники производств с опасными условиями при выработке нужного стажа, сотрудники Крайнего Севера при стаже более 15 лет, предпенсионеры, потерявшие заработок по независящим от них причинам.

Выйти на пенсию также могут многодетные матери: если у женщины трое детей, то она может получать выплаты с 57 лет, если четверо – с 56 лет, пятеро или больше – с 50 лет. При этом на момент оформления пенсии все дети должны быть старше восьми лет, а сама мать иметь не менее 15 лет трудового стажа.

Кроме того, таким правом обладают и родители ребенка-инвалида, которому уже исполнилось восемь лет. В таком случае женщина может выйти на пенсию в 50 лет, если у нее есть 15 лет трудового стажа, а мужчина – в 55 лет при наличии 20-летнего стажа.

Рассчитывающим на пенсию к следующему году нужно выполнить требования по стажу и баллам. Так, в 2023 году нужно обладать минимум 14-летним стажем. Однако из-за того, что в этом году никто не пойдет на пенсию при обычных условиях, то нужно ориентироваться на показатель 2024 года (15 лет). Кроме того, теоретически для выхода на пенсию в 2023 году будет мало 25,8 балла, а к следующему нужно накопить не менее 28,2 балла.

При нехватке баллов человеку придется продолжать работать, ждать пять лет для оформления социальной пенсии или купить недостающие баллы. В 2023 году примерно один пенсионный балл можно получить за 42 878,88 рубля.

Адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов отметил, что сейчас практика покупки баллов не особо распространена.

"Возможно, в дальнейшем такой возможностью будут пользоваться те, кто в силу ряда экономических причин не сможет накопить эти самые баллы из-за невысокой официальной зарплаты. Однако вряд ли это станет массовым явлением", – подчеркнул Магомедов.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР готовятся внести в Госдуму законопроект, позволяющий освободить работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов.

В пояснительной записке к документу указано, что сейчас выплата пенсии работающим пенсионерам осуществляется без учета индексации, при этом тариф страховых взносов такой же, как и у неработающих пенсионеров.



Россияне не смогут уйти на пенсию по возрасту в 2023 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!