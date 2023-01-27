В Госдуму внесли проекты об особенностях пенсионного и соцобеспечения в новых регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об особенностях пенсионного и социального обеспечения в новых российских регионах. Соответствующий документ был размещен в электронной думской базе.

С 1 марта в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях предлагается выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ.

Целью второй инициативы "является правовое регулирование вопросов, связанных с интеграцией социальных прав" проживающих на новых территориях в систему социальной защиты страны.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 1 января в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях был одобрен такой же МРОТ, как и в других регионах России. Она напомнила, что минимальный размер оплаты труда в РФ установлен на уровне 16 242 рубля.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых территорий к РФ. Большинство жителей высказали согласие в отношении процедуры вступления ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Новости часа: жителям новых регионов России будут доступны все виды пенсий

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