Новые регионы России перейдут на московское время – Минпромторг

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Новые регионы России перейдут на московское время, сообщается в телеграм-канале Минпромторга РФ.

В ведомстве подчеркнули, что продолжается поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в ее состав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

"В ближайшее время четыре новых региона войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время", – говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 1 января в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях был одобрен такой же МРОТ, как и в других регионах России. Она напомнила, что минимальный размер оплаты труда в РФ установлен на уровне 16 242 рублей.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых территорий к РФ. Большинство жителей высказали согласие в отношении процедуры вступления ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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