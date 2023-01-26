Жители новых регионов РФ будут получать пенсии с 1 марта

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Пенсии жителям новых регионов РФ будут назначаться с 1 марта в соответствии с российскими нормами. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Он уточнил, что многие из жителей новых регионов не имеют в настоящий момент возможности подтвердить свой заработок и стаж, поэтому им будут помогать специально созданные межведомственные комиссии. Они обеспечат защиту прав граждан.

Кроме того, Мишустин заявил, что пенсии жителей новых регионов и надбавки к ним также подлежат индексации по аналогии с другими регионами страны.

"От своевременного выполнения таких обязательств напрямую зависит качество жизни людей. Они должны четко исполняться в каждом регионе РФ", – заключил премьер-министр.

Ранее Госдума приняла закон вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Со дня принятия регионов в состав РФ и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Согласно документам, жители новых субъектов признаются российскими гражданами.

С 1 января 2023 года вступили в силу поправки в "Правила выплаты пенсий", регламентирующие порядок доставки выплат российским пенсионерам.

Согласно новым правилам, если в течение шести месяцев пенсионера не будет дома в дни доставки, то ему прекратят приносить пенсию, поэтому дальше он вынужден будет обратиться в ПФР с заявлением о возобновлении выплат.

Россияне не смогут уйти на пенсию по возрасту в 2023 году

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